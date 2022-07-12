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48 минут назад

Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 в иске против Еврокомиссии

Газета.Ru

Европейский суд юстиции частично признал правоту компании Nord Stream 2, являющейся оператором «Северного потока — 2», в иске против Еврокомиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Суд ЕС признал ошибку Еврокомиссии в решении по «Севпотоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, Nord Stream 2 оспаривал дополнения в газовую директиву ЕС. Европейский суд юстиции признал наличие ошибки в решении суда ЕС общей юрисдикции от 20 мая 2020 года по отклонению иска о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока — 2».

Суд решил, что «дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку».

Уточняется, что оператор газопровода фактически блокирован в условии санкций. Компания может повторно подать иск против газовой директивы ЕС.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил надежду на возобновление поставок газа из России после завершения плановой инспекции «Северного потока».

Компании,Роберт Хабек,Еврокомиссия,ЕС,
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