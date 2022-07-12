Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка номер 422, где во вторник было принято соответствующее решение. Это первый случай привлечения Apple к ответственности по данной статье на территории РФ.

"Суд постановил признать Apple Inc виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей", - сказано в решении, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев.

Представители компании в ходе заседания суда подчеркнули, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо.

"В рамках структуры Apple создано много юридических лиц. Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd., это указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple", - заявил один из защитников организации.