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1 час назад

Apple оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в стране

Никита Бородкин

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple Inc за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей
Фото: ReutersReuters

Техногиганта из Купертино признали виновным по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению данных граждан РФ с использованием баз данных на территории страны). Это первый протокол в отношении компании по этой статье об административном правонарушении.

Представители Apple Inc в суде заявляли, что корпорация не ответственна за сбор данных в России — за это отвечает находящаяся в Ирландии Apple Distribution International. В связи с этим представители организации просили не привлекать компанию к ответственности, а направить иск против другого юридического лица. Представитель Роскомнадзора в ходе судебного заседания подчеркнула, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc, а на странице нет сведений о других юрлицах.

При этом российское представительство компании ООО «Эппл Рус» в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.

Компании,Роскомнадзор,Apple,
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