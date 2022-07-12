Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple Inc за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Техногиганта из Купертино признали виновным по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению данных граждан РФ с использованием баз данных на территории страны). Это первый протокол в отношении компании по этой статье об административном правонарушении.

Представители Apple Inc в суде заявляли, что корпорация не ответственна за сбор данных в России — за это отвечает находящаяся в Ирландии Apple Distribution International. В связи с этим представители организации просили не привлекать компанию к ответственности, а направить иск против другого юридического лица. Представитель Роскомнадзора в ходе судебного заседания подчеркнула, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc, а на странице нет сведений о других юрлицах.