Суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple Inc за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Техногиганта из Купертино признали виновным по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению данных граждан РФ с использованием баз данных на территории страны). Это первый протокол в отношении компании по этой статье об административном правонарушении.
Представители Apple Inc в суде заявляли, что корпорация не ответственна за сбор данных в России — за это отвечает находящаяся в Ирландии Apple Distribution International. В связи с этим представители организации просили не привлекать компанию к ответственности, а направить иск против другого юридического лица. Представитель Роскомнадзора в ходе судебного заседания подчеркнула, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc, а на странице нет сведений о других юрлицах.
При этом российское представительство компании ООО «Эппл Рус» в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.