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42 минуты назад

Zara и Bershka продлили договоры аренды в России

Алиса Селезнёва

Бренды Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) продлили договоры аренды своих магазинов в России до конца 2022 года, в некоторых случаях - до 1 марта 2023 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на брокера торговой недвижимости, знакомого с деталями.

Zara и Bershka продлили договоры аренды в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет об аренде на особых условиях - минимальной плате за простаивающие точки.

Собеседник «Известий» заявил, что компания пока не может определиться, в каком формате будет продолжена работа в РФ.

Возможные варианты - продажа бизнеса местному партнеру с переименованием или продажа прав на франшизу.

Глава Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее заявил, что Inditex не заявляла о своем окончательном уходе из РФ. Он подчеркнул, что испанская компания надеется вернуться, «когда наладится вся эта история с логистикой».

Министр подчеркнул, что Inditex - это сложная бизнес-модель, бренды компании часто меняют коллекции и им необходимы постоянные поставки товаров. Работу в РФ группа приостановила не по политическим причинам, отмечал Евтухов.

В июне одежду брендов Zara и Bershka начали продавать на Wildberries.

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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