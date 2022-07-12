В России зарегистрировали бренд "Вкусно и точка"

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Вкусно и точка". Об этом сообщил ТАСС во вторник

"Нам зарегистрировали торговую марку "Вкусно и точка", - сказал Пароев. Он уточнил, что вывески для обновленных ресторанов пока находятся в производстве.

"Ранее поданные заявки на регистрацию ("Только так", "Точно он", "Это он", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Компас" - прим. ТАСС), возможно, будем как-то использовать, например, в качестве слоганов, или никак не будем использовать. Они еще не зарегистрированы, это очень долгий и сложный процесс. Зарегистрирован только один товарный знак", - сказал он.

Пароев уточнил, что два из трех покупателей франшизы экс-сети McDonald’s в России согласились на предложение о сотрудничестве от "Вкусно и точка".

"У нас было три франчайзи, всем сделали предложения о сотрудничестве. Два подумали и согласились на те условия, которые мы предложили - "ГиД" и региональная сеть "Предприятия питания", а один - "Росинтер" - принял решение продолжать работу самостоятельно под другим брендом. Так что к этим предприятиям, к их меню и подходам к работе мы больше никакого отношения не имеем", - сказал Пароев.

Ранее корр. ТАСС убедился, что аналоги большинства популярных бургеров, мороженого и других позиций из меню ушедшей из России американской сети фастфуда McDonald’s, за исключением альтернативы "Биг мак" и "Хеппи мил", по-прежнему можно приобрести в ресторане на втором этаже Ленинградского вокзала в Москве. Сотрудник общепита сообщил, что заведение именует себя "предприятием быстрого обслуживания - ПБО - на Ленинградском вокзале". Согласно паспорту субарендатора, по-прежнему размещенному в этом ресторане, данное предприятие относится к ООО "Развитие рост" (входит в холдинг "Росинтер ресторантс холдинг").

Возвращение под новым именем

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.