МТС разрабатывает аналог Apple Pay и Google Pay

МТС в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывают сервис «МТС Pay», который может заменить Google Pay и Apple Pay. Компания рассчитывает на выход сервиса на масс-маркет и реализацию функций бесконтактной оплаты в IV квартале 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей МТС.

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«МТС Pay» будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату (NFC, QR-код, Face ID), оплату покупок с баланса мобильного телефона, а также пополнение счета телефона. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов, скачав приложение сервиса и зарегистрировавшись в системе «МТС ID». При этом, для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС.

Сначала сервис появится в Москве и Подмосковье, в дальнейшем МТС рассчитывает выйти в регионы. В настоящее время проводится закрытое тестирование разработки. Стоимость проекта в МТС не раскрывают. Но, по оценкам опрошенных изданием экспертов, вложения были невелики — порядка $1 5 млн. Не исключено, что МТС будет зарабатывать на комиссии с каждого платежа, а также получать косвенные доходы за счет того, что тот предпочитает использовать только сервисы экосистемы.