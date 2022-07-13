Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

РБК: бизнес попросил кабмин России уменьшить размер этикеток с целью экономии

RT на русском

Производители попросили правительство России уменьшить размер этикеток на товарах для экономии бумаги и чернил. Об этом пишет РБК.

Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что, по мнению производителей, в целях экономии целесообразно размещать меньше информации на этикетках.

По данным издания, в связи с этим зампредседателя правительства Виктория Абрамченко в июле 2022 года попросила ведомства рассмотреть возможность уточнения нацстандартов в сфере этикетирования товаров.

Отмечается, что ведомства должны подготовить свою позицию по данному вопросу и доложить в кабмин до 22 июля.

В апреле ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка.

До этого американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.

Компании,Виктория Абрамченко,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители