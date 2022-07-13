Германия ищет замену российскому газу

Германия ведет переговоры с Shell и рядом других компаний о поставках сжиженного природного газа (СПГ) на замену российскому топливу. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о заключении долгосрочных контрактов. Берлин также рассматривает возможность заключения новых соглашений с американской компанией Venture Global LNG.
В июне Venture Global LNG уже подписала контракт с германским энергоконцерном EnBW о поставке 1,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет с 2026 года. В мае германская энергетическая компания RWE и американская Sempra Infrastructure также достигли предварительной договоренности о поставках.
Ранее помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Он также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, указал Кукис, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ. Он указал, что "США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд куб. м газа в виде СПГ", что пока недостаточно для замены газа из РФ. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года.