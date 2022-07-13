Германия ищет замену российскому газу

Ранее помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Он также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, указал Кукис, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ. Он указал, что "США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд куб. м газа в виде СПГ", что пока недостаточно для замены газа из РФ. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года.