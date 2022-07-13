Сотовый оператор МТС приобрел систему бронирования отелей "Броневик" для развития дочерней компании "МТС Travel". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в среду.

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"ПАО "МТС" объявляет о закрытии сделки по приобретению 100% группы "Броневик" (ООО "Броневик Онлайн" и ООО "Компания Броневик"), одного из лидеров российского рынка онлайн-бронирования отелей, для развития нового направления бизнеса "МТС Travel" в сфере путешествий и туризма", - рассказали в МТС.

В пресс-службе пояснили, что МТС будет развивать новое направление бизнеса на базе недавно зарегистрированной 100% дочерней "МТС Travel". Так, в сферу деятельности компании будут входить услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, предоставление туристических и экскурсионных услуг, аренда и лизинг транспорта, прокат товаров для отдыха и организация спортивного досуга, пояснили в МТС. Сумма сделки, как уточнили в пресс-службе, не разглашается.

Как считает президент МТС Вячеслав Николаев, слова которого приводит пресс-служба оператора, в компании рассчитывают, что объединенная экспертиза МТС и системы "Броневик", а также доступ приобретенных компаний к технологиям big data, искусственного интеллекта, к каналам продаж и финансовым возможностям МТС позволят предложить клиентам качественно новые сервисы бронирования и размещения, а также организацию путешествий и досуга.

МТС зарегистрировал компанию "МТС Travel" 8 июля текущего года, в качестве ее основного вида деятельности указана деятельность туристических агентств.