Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила кастинг для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Как сообщает sportkp.ru, пожилым людям предлагается поучаствовать в ночной съемке рекламы заведения за 1,5 тысячи рублей.
Участницы должны будут изобразить гостей на свадьбе, из-за чего от них требуется прийти в нарядной одежде.
Напомним, что ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что из меню некоторых ресторанов могут исчезнуть картофель фри и картофель по-деревенски. В компании объяснили, что 2021 год в РФ оказался неурожайным для сортов картофеля, которые обычно используются в ресторанах.
В последние восемь лет сеть ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, в последнее время стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно заменить российский картофель. Полноценно блюдо вернется в меню всех ресторанов к осени 2022 года.