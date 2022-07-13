Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Сеть «Вкусно — и точка» предложила работу пенсионеркам за 1,5 тысячи рублей

Никита Бородкин

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила кастинг для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Как сообщает sportkp.ru, пожилым людям предлагается поучаствовать в ночной съемке рекламы заведения за 1,5 тысячи рублей.

Участницы должны будут изобразить гостей на свадьбе, из-за чего от них требуется прийти в нарядной одежде.

Невкусно и грустно: неприятную находку обнаружил москвич в ресторане "Вкусно - и точка"

Напомним, что ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что из меню некоторых ресторанов могут исчезнуть картофель фри и картофель по-деревенски. В компании объяснили, что 2021 год в РФ оказался неурожайным для сортов картофеля, которые обычно используются в ресторанах.

В последние восемь лет сеть ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, в последнее время стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно заменить российский картофель. Полноценно блюдо вернется в меню всех ресторанов к осени 2022 года.

Компании,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители