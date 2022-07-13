Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила кастинг для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Как сообщает sportkp.ru, пожилым людям предлагается поучаствовать в ночной съемке рекламы заведения за 1,5 тысячи рублей.

Участницы должны будут изобразить гостей на свадьбе, из-за чего от них требуется прийти в нарядной одежде.

Напомним, что ранее в пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что из меню некоторых ресторанов могут исчезнуть картофель фри и картофель по-деревенски. В компании объяснили, что 2021 год в РФ оказался неурожайным для сортов картофеля, которые обычно используются в ресторанах.