Сбер и Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве

Сбер и НИУ "Высшая школа экономики" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВШЭ Никита Анисимов .

"В 2022 году мы создаем базовую кафедру Сбера на факультете компьютерных наук НИУ Высшей школы экономики, которая будет агрегировать существующие проекты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и формировать образовательный контент, доступный для студентов ВШЭ и других вузов-партнеров. И Сбер заинтересован в расширении сотрудничества - в рамках подписанного соглашения мы будем развивать существующие проекты и создавать новые, например, в сфере устойчивого развития", - отметил Греф.

Так, в рамках сотрудничества планируется создание и развитие информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению студентов ВШЭ в передовые направления развития бизнеса, науки и техники, создание базовой кафедры в передовых областях цифровых и финансовых наук, совместная реализация акселерационных программ по развитию молодёжного технологического предпринимательства.

Кроме того, предполагается совместная работа в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, исследований в области человеческого капитала и искусственного интеллекта, а также в подготовке информационно-аналитических материалов в области технических, естественных, социальных, медицинских и гуманитарных наук, в том числе с использованием систем обработки и визуализации больших данных. Кроме того, планируется создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.