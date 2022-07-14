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3 часа назад

Президент Молдавии Санду призвала граждан утеплять дома и готовиться к тяжелой зиме

Газета.Ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что жителям республики нужно готовиться к тяжелой зиме и утеплять дома. Об этом сообщает "Sputnik Молдавия". "Все готовятся к тяжелой зиме. Мне жаль говорить, но нам тоже надо быть готовым к такой зиме. Это означает, насколько возможно, теплоизолировать дома, чтобы снизить потери тепла", - сказала Санду. Также она отметила, что правительство работает над механизмом компенсаций для граждан. Накануне Санду отвергала возможность обсуждения с российским руководством более выгодных контрактов на газ. Она заявила, что не жалеет, что не поехала в Москву за более выгодным соглашением. Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что республика решила обсудить с европейскими странами возможность создания фонда субсидирования ради смягчения последствий роста цен на газ. 17 июня президент Молдавии Майя Санду предположила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать республике вступить в Евросоюз.

Президент Молдавии Санду призвала граждан утеплять дома и готовиться к тяжелой зиме
Фото: ReutersReuters
Компании,Наталья Гаврилица,ЕС,
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