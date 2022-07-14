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50 минут назад

В «М.Видео» появились подержанные смартфоны

Мария Иванова

В «М.Видео» начали продавать подержанные iPhone. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера.

В «М.Видео» появились подержанные смартфоны
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По его словам, покупателям предлагают только смартфоны Apple в состоянии «как новые».

«Ведомости» отмечают, что пока приобрести можно подержанные iPhone 11 и iPhone XR в разных цветах и с разными объемами памяти. При этом стоимость некоторых из них может оказаться не многим меньше, чем у аналогичных новых моделей.

К примеру, подержанный серый iPhone XR на 64 гигабайта памяти можно купить за 38 490 рублей, а новый аналогичный смартфон, только красного цвета - за 39 999. Б/у iPhone 11 на 64 гигабайта стоит 39 990 рублей, такой же новый iPhone - 47 999 рублей.

Продавать б/у смартфоны компаниям планирует только онлайн (самовывоз после полной предоплаты).

Весной 2022 года МТС, «Связной» и «Яндекс.Маркет» начали продавать уцененные и подержанные смартфоны.

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В МТС рассказывали, что на все их товары из категории «как новый» распространяется 90-дневная гарантия от компании и остаточная гарантия от производителя.

Речь идет о смартфонах Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi, которые покупатели вернули после двух недель использованиях, и смартфонах в неполной комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.

Стоимость таких устройств может быть на 50 процентов ниже по сравнению с новыми, подчеркивали в компании.

Компании,М.Видео,МТС,
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