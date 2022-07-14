IKEA предупредила о приостановке оформления заказов в Москве и Санкт-Петербурге из-за невозможности доставки товаров в ближайшее время. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», - говорится в сообщении.

При этом клиентам из-за большой загруженности сайта приходится ждать своей очереди, чтобы суметь на него зайти и выбрать товары. Личный кабинет и список покупок также остаются недоступными, в компании рекомендовали покупателям добавлять товары непосредственно в корзину.

Ранее IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

5 июля должна была стартовать финальная распродажа товаров на российском сайте IKEA. Однако из-за сбоя после начала продаж сайт перестал работать. Позднее онлайн-распродажу удалось возобновить, но ненадолго.