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1 час назад

IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Санкт-Петербурге

Алиса Селезнёва

IKEA предупредила о приостановке оформления заказов в Москве и Санкт-Петербурге из-за невозможности доставки товаров в ближайшее время. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», - говорится в сообщении.

При этом клиентам из-за большой загруженности сайта приходится ждать своей очереди, чтобы суметь на него зайти и выбрать товары. Личный кабинет и список покупок также остаются недоступными, в компании рекомендовали покупателям добавлять товары непосредственно в корзину.

Ранее IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

IKEA окончательно уходит из России

5 июля должна была стартовать финальная распродажа товаров на российском сайте IKEA. Однако из-за сбоя после начала продаж сайт перестал работать. Позднее онлайн-распродажу удалось возобновить, но ненадолго.

Источник, близкий к компании в России, сообщил, что сложности в работе сайта могли произойти из-за атаки конкурентов. Пользователям предложили оформлять покупки через заявки, но и эта форма вскоре стала недоступна. IKEA также ввела ограничения на распродаже. Так, покупатели не смогут приобрести более 70 товаров одного артикула, общий вес покупок не должен превышать одну тонну, а общая сумма заказа не должна превышать 1 млн рублей.

Компании,Видео,Ikea,
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