TikTok ответила на слухи о снятии ограничений на работу в РФ

TikTok заявил, что не планирует снимать ограничения на работу в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеоплатформы, размещение видео для россиян по-прежнему остается недоступным.

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Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на источники в компании сообщили, что TikTok планирует открыть для жителей России возможность публикации видео с 27 сентября.

«В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — ответили на слухи в компании.

Напомним, что 6 марта видеоплощадка приостановила стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Кроме того, для россиян стал недоступен просмотр роликов, опубликованных гражданами других стран. Также, в конце апреля приложение исчезло из российского App Store.