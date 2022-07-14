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1 час назад

Райффайзен Банк ограничит валютные переводы и повысит комиссии

Алиса Селезнёва

Райффайзен Банк установит минимальные суммы исходящих валютных переводов - пять тысяч (с 18 июля при оформлении в отделении банка) или три тысячи (с 1 августа при онлайн-переводе) в валюте счета. Также с 31 июля вырастут комиссии за обслуживание валютных и брокерских счетов, сообщается на сайте банка

Райффайзен ограничит валютные переводы и повысит комиссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комиссия для валютных и брокерских счетов составит 0,5 процента, если там хранится более пяти тысяч в валюте счета, один процент - если более 50 тысяч.

Новые комиссии не распространятся на вклады и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.

Кроме того, с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит три процента от суммы перевода. Комиссия при продаже валюты - 0,3 процента, как и раньше.

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Для расчета будут суммироваться остатки по текущим и брокерским счетам в каждой валюте. Остаток определяется на последний день календарного месяца.

«Тинькофф банк» с 6 июля и по 1 октября приостановил проведение всех исходящих SWIFT-переводов в любых валютах.

До этого банк ввел комиссии за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках на сумму от десяти тысяч евро. С 23 июня комиссия составляет один процент.

Компании,Тинькофф банк,
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