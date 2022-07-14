Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
28 минут назад

Турция выиграла от ухода западных пивоваренных компаний из России

Илья Родин

Эксперты сообщили, что турецкая Anadolu Efes может стать крупнейшим игроком на российском рынке пива. Это произойдет после ухода с него крупных европейских пивоваренных компаний. Об этом пишет портал Shopper’s со ссылкой на отчет специалистов «ПСБ аналитики».

Турция выиграла от ухода западных пивоваренных компаний из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время в России на рынке пива лидируют компании Carlsberg (27,3%) и Heineken (10%). Руководители компаний с марта 2022 года ведут переговоры о продаже своих российских активов.

Аналитики уточнили, что новым владельцем принадлежавших Carlsberg заводов, к примеру, «Балтики», может стать совместная корпорация AB InBev Efes. В нее входят бельгийская Ab Inbev и турецкая Anadolu Efes.

AB InBev Efes принадлежат бренды «Белый медведь», Corona Extra, «Клинское», она занимает порядка 20% от рынка. Хозяева входящих в нее компаний обсуждают прекращение партнерских отношений и продажу доли бельгийцев турецкому производителю пива.

Казахстан решил переманить к себе уходящие из России компании

Эксперты полагают, что после серии сделок Anadolu Efes станет крупнейшей пивоваренной компанией в России, она займет от 50 до 52% рынка.

Компании,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители