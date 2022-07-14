Турция выиграла от ухода западных пивоваренных компаний из России

Эксперты сообщили, что турецкая Anadolu Efes может стать крупнейшим игроком на российском рынке пива. Это произойдет после ухода с него крупных европейских пивоваренных компаний. Об этом пишет портал Shopper’s со ссылкой на отчет специалистов «ПСБ аналитики».

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Отмечается, что в настоящее время в России на рынке пива лидируют компании Carlsberg (27,3%) и Heineken (10%). Руководители компаний с марта 2022 года ведут переговоры о продаже своих российских активов.

Аналитики уточнили, что новым владельцем принадлежавших Carlsberg заводов, к примеру, «Балтики», может стать совместная корпорация AB InBev Efes. В нее входят бельгийская Ab Inbev и турецкая Anadolu Efes.

AB InBev Efes принадлежат бренды «Белый медведь», Corona Extra, «Клинское», она занимает порядка 20% от рынка. Хозяева входящих в нее компаний обсуждают прекращение партнерских отношений и продажу доли бельгийцев турецкому производителю пива.