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1 час назад

Pizza Hut в Петербурге сменила вывески

Елена Прошина

Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на «Пицца Н». Об этом сообщает «РИА Новости».

Pizza Hut в Петербурге сменила вывески
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее американская компания Yum! Brands сообщала, что уже завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов. Новым владельцем пиццерий стал «Ной-М».

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На данный момент новая вывеска появилась только на ресторане на Невском проспекте. Из нее убрали фирменный красный цвет и знак в виде крыши печи. При этом внутри заведения пока еще присутствуют старые логотипы. Отмечается, что менять меню в ресторане не будут.

Напомним, что о продаже Pizza Hut «Ной-М» стало известно в начале июня. Сумма сделки оценивалась в 300 миллионов рублей.

Компании,
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