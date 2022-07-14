Pizza Hut в Петербурге сменила вывески

Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на «Пицца Н». Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее американская компания Yum! Brands сообщала, что уже завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов. Новым владельцем пиццерий стал «Ной-М».
На данный момент новая вывеска появилась только на ресторане на Невском проспекте. Из нее убрали фирменный красный цвет и знак в виде крыши печи. При этом внутри заведения пока еще присутствуют старые логотипы. Отмечается, что менять меню в ресторане не будут.
Напомним, что о продаже Pizza Hut «Ной-М» стало известно в начале июня. Сумма сделки оценивалась в 300 миллионов рублей.