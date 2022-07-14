Pizza Hut в Петербурге сменила вывески

Ранее американская компания Yum! Brands сообщала, что уже завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов. Новым владельцем пиццерий стал «Ной-М».

На данный момент новая вывеска появилась только на ресторане на Невском проспекте. Из нее убрали фирменный красный цвет и знак в виде крыши печи. При этом внутри заведения пока еще присутствуют старые логотипы. Отмечается, что менять меню в ресторане не будут.