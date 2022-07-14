Любимые молочный зарубежный бренд россиян вернется в магазины под новым названием

Финский производитель молочных продуктов Valio меняет собственника и имя. Преемник получил название «Viola». Товары с новым логотипом должны появиться на российских полках уже в следующем месяце. Об этом сообщается на сайте компании.

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«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметану, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», – сообщила генеральный директор компании Елена Кипенёва.

В заявлении уточняется, что бренд Viola уже хорошо знаком покупателям из России. Именно поэтому компания решила остановиться именно на этом названии.