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1 час назад

Путин подписал указ, обязывающий «Газпром» заплатить в бюджет 1,2 трлн рублей в виде НДПИ

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает «Газпром» перечислить на счет бюджета страны дополнительно 1,248 трлн руб. в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин обязал «Газпром» заплатить в бюджет 1,2 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта сумма аналогична размеру дивидендов, которые компания отказалась выплатить акционерам по итогам 2021 года.

В российском Минфине подготовили поправки к Налоговому кодексу о повышении НДПИ для «Газпрома» в конце июня. В экономическом ведомстве поясняли, что подобная фискальная мера обусловлена высокими ценами на газ в Европе.

30 июня стало известно, что акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ценные бумаги компании упали из-за этого на 30%.

На этой неделе сообщалось, что профицит федерального бюджета России за первые шесть месяцев 2022 года, по предварительной оценке, составил 1,37 трлн рублей.

Согласно статистике Минфина, доходы бюджета превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы составили 12,6 трлн рублей или 53,4% к общему объему расходов бюджета страны.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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