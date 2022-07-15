«Делимобиль» начал закупать китайские автомобили

Каршеринг "'Делимобиль" пополнил московский парк 150 китайскими автомобилями Chery Tiggo 4. Это первые китайские автомобили в парке компании, они будут доступны к использованию в столице завтра. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Делимобиль".

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"Автомобильный парк каршеринга "Делимобиль" в Москве пополнился 150 новыми кроссоверами Chery Tiggo 4. Это первые китайские автомобили в автопарке компании и самое большое пополнение парка с начала года", - говорится в распространенном сообщении.

Автомобили оборудованы 1,5-литровыми двигателями с мощностью 113 л.с., 17-дюймовыми дисками, круиз-контролем для дальних поездок, камерой заднего вида, парктрониками и большим сенсорным экраном с мультимедийной системой. Все автомобили появятся в городе уже завтра, отметили в компании.

Автопарк "Делимобиля" составляет более 20 тыс. автомобилей. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

В другом сервисе каршеринга "Ситидрайв" сообщили ТАСС, что также смотрят в сторону китайского автопрома. "В парке Ситидрайва уже есть Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, которые отлично себя зарекомендовали на российских дорогах. Традиционно на эти модели наблюдается высокий спрос, пользователи отмечают, что не видят принципиальной разницы с немецким автопромом. Никаких проблем с эксплуатацией китайских машин также не возникает. Мы также рассматриваем модель Chery Tiggo 4 для своего парка", - отметили в пресс-службе "Ситидрайва".