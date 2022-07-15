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2 часа назад

Fitch понизило рейтинг "Нафтогаза" с "ССС" до "С"

Газета.Ru

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании "Нафтогаз Украины" с "ССС" до "С". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление агентства.

Fitch понизило рейтинг "Нафтогаза" с "ССС" до "С"
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Понижение рейтинга обусловлено тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям. В заявлении Fitch говорится: "Мы рассматриваем предложение как обмен проблемного долга, учитывая, что реструктуризация повлечет за собой существенное сокращение условий и проводится с целью избежать неплатежеспособности".

Ранее сообщалось, что Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. Источники газеты "Коммерсантъ" тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы.

Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.

Компании,Fitch Ratings,Нафтогаз,Казначейство США,
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