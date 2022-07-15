Крупнейший производитель замороженных овощей и фруктов уходит из России

Польский производитель замороженных овощей и фруктов продал подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По информации издания, обновлённая запись в реестре появилась 11 июля.

Уточняется, что Hortex выпускал продукцию на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. Компания называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе.