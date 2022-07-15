Известный производитель замороженных овощей и фруктов ушел из России

Польская компания Hortex, один из крупнейших производителей замороженных овощей, фруктов и ягод, приняла решение уйти из России и продала свою операционную компанию «Ортика Фрозен Фудс». Об этом пишет «Коммерсант».

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Согласно информации в ЕГРЮЛ, владельцем 100% доли в «Ортика фрозен фудс» стала группа компаний «Агама».

Производство Hortex в России было организовано на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии. В 2021 году доход «Ортика Фрозен Фудс» составил 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — 12 млн рублей.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что польская компания еще до начала российской спецоперации на Украине собиралась уходить из России и искала покупателей. В свою очередь для «Агамы» выход в другой сегмент рынка оправдан, так как это позволит компании диверсифицировать бизнес.

Сегмент замороженных овощей и ягод активно растет уже несколько лет, а пандемия только ускорила этот процесс, так как покупатели стали запасаться продуктами впрок, отметил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».