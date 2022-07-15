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53 минуты назад

"Газпром" нарастил экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

Газета.Ruиещё 1

Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) продолжают расти. Об этом сообщила пресс-служба российской энергетической компании в своем Telegram-канале

«Газпром» нарастил экспорт газа в Китай по «Силе Сибири»
Фото: ТАССТАСС

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC», — написала пресс-служба компании.

В начале июля на предприятии заявляли, что поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» начался в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок составил 4,1 млрд кубометров, а в 2021 году показатель вырос в 2,5 раза — до 10,4 млрд кубометров.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников в энергетической сфере написало, что в Пекине предложили отменить почти двухлетний запрет на импорт австралийского угля на фоне западных санкции в отношении российской энергетики.

Компании,Газпром,
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