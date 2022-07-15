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1 час назад

Производитель упаковки Elopak уходит с российского рынка

Алиса Селезнёва

Норвежский производитель упаковки Elopak принял решение уйти из России и продать бизнес местному менеджменту. Об этом пишет «Интерфакс».

Производитель упаковки Elopak уходит с российского рынка
Фото: unsplash.comunsplash.com

В марте 2022 года компания Elopak приняла решение приостановить свою деятельность в России. Однако теперь руководство решило окончательно покинуть рынок.

«Компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% своих акций», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не называется. Как отметили в пресс-службе компании, более подробную информацию раскроют позднее.

Напомним, компания Elopak изготавливает картонные коробки Pure-Pak. В 2021 году ее выручка составила 7,387 млрд рублей, а в 2020 - 7,26 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия за прошлый год составила 295,8 млн рублей против 454,7 млн рублей в 2020.

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