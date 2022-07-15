Производитель упаковки Elopak уходит с российского рынка

Норвежский производитель упаковки Elopak принял решение уйти из России и продать бизнес местному менеджменту. Об этом пишет «Интерфакс».

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В марте 2022 года компания Elopak приняла решение приостановить свою деятельность в России. Однако теперь руководство решило окончательно покинуть рынок.

«Компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% своих акций», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не называется. Как отметили в пресс-службе компании, более подробную информацию раскроют позднее.