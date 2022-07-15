Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
25 минут назад

ФАС одобрила покупку российской сети магазинов OBI группой MAX

Газета.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайства "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" на покупку российской сети магазинов OBI. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

ФАС одобрила покупку российской сети магазинов OBI группой MAX
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках", - заявили в пресс-службе.

В ФАС уточнили, что группа MAX купит 100% долей "ОБИ Франчайзинговый центр", "ОБИ Прямой импорт и поставки", "Управление активами Волжский", "Сделай своими руками" и "Сделай своими руками Северо-Запад", а также 58% долей компании "Сделай своими руками-Казань".

Газета "Коммерсант", ссылаясь на источники, ранее писала, сеть магазинов OBI завалили многочисленными исками на сумму более 283 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. В апреле московский магазин сети гипермаркетов OBI на Ходынском поле возобновил работу после временной приостановки.

Компании,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители