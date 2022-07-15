ФАС одобрила покупку российской сети магазинов OBI группой MAX

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайства "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" на покупку российской сети магазинов OBI. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

"По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках", - заявили в пресс-службе.

В ФАС уточнили, что группа MAX купит 100% долей "ОБИ Франчайзинговый центр", "ОБИ Прямой импорт и поставки", "Управление активами Волжский", "Сделай своими руками" и "Сделай своими руками Северо-Запад", а также 58% долей компании "Сделай своими руками-Казань".