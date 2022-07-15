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1 час назад

Российские власти решили помешать уходу иностранных банков

Lenta.ru

Иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать, сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Российские власти решили помешать уходу иностранных банков
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

«Мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать обращения, будем отклонять», — рассказал Моисеев о решение властей помешать уходу финансовых организаций.

Он добавил, что у российских госбанков, которые находятся под санкциями, возникли довольно серьезные проблемы.

В некоторых случаях даже наблюдается такое, что иностранные регуляторы устраняют право акционера управлять, добавил Моисеев. Он также сказал, что Минфин может поддержать идею по передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.

На фоне введения западных санкций из-за спецоперации на Украине деятельность в России приостановили крупнейшие иностранные банки. Так, компания Societe Generale продала российский бизнес «Интерросу» Владимира Потанина, а Raiffeisen Bank International рассматривает варианты ухода с рынка. О намерении покинуть Россию заявил итальянский банк UniCredit, а также крупнейший банк Великобритании HSBC.

Компании,Алексей Моисеев,Владимир Потанин,
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