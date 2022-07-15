Российские власти решили помешать уходу иностранных банков

Иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать, сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

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«Мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать обращения, будем отклонять», — рассказал Моисеев о решение властей помешать уходу финансовых организаций.

Он добавил, что у российских госбанков, которые находятся под санкциями, возникли довольно серьезные проблемы.

В некоторых случаях даже наблюдается такое, что иностранные регуляторы устраняют право акционера управлять, добавил Моисеев. Он также сказал, что Минфин может поддержать идею по передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.