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56 минут назад

"Белавиа" заинтересовалась покупкой российских самолетов "Суперджет 100"

Inc-News

При этом приобрести данные самолеты в ближайшее время "Белавиа" не сможет, так как в самой России на них пока очень высокий спрос, подчеркнули в авиакомпании.

"Белавиа" заинтересовалась покупкой российских самолетов "Суперджет 100"
Фото: belavia.bybelavia.by

Авиакомпания "Белавиа" заинтересовалась покупкой российских пассажирских самолетов "Сухой Суперджет 100" (SSJ100). Такое заявление сделал заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности перевозчика Владимир Баркун.

"SSJ100 летают, они есть, но на самом деле доступных для заказа самолетов сейчас нет, потому что большой дефицит в самой же Российской Федерации. Поэтому говорить, что в ближайшие пару лет мы реально сможем приобрести эти самолеты, не приходится", - прокомментировал он, добавив, что гипотетически авиакомпании интересен данный самолет.При этом Баркун добавил, что другие российские самолеты "Белавиа" пока покупать не планирует.

Все потому, что начало эксплуатации нового лайнера - это огромная подготовительная работа как с технической точки зрения, так и по обучению летнего состава.

В настоящий момент флагманского авиаперевозчика Белоруссии насчитывает 14 воздушных судов. Это американские Boeing 737 и бразильские Embraer.

Компании,Boeing,
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