"Белавиа" заинтересовалась покупкой российских самолетов "Суперджет 100"

"SSJ100 летают, они есть, но на самом деле доступных для заказа самолетов сейчас нет, потому что большой дефицит в самой же Российской Федерации. Поэтому говорить, что в ближайшие пару лет мы реально сможем приобрести эти самолеты, не приходится", - прокомментировал он, добавив, что гипотетически авиакомпании интересен данный самолет.При этом Баркун добавил, что другие российские самолеты "Белавиа" пока покупать не планирует.