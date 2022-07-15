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19 минут назад

Компания Danfoss покинет российский рынок в сентябре

Москва24

Компания Danfoss, занимающаяся производством отопительного и энергосберегающего оборудования, объявила о продаже своего российского и белорусского бизнеса. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Компания Danfoss покинет российский рынок
Фото: AP Photo/Heribert ProepperAP Photo/Heribert Proepper

"Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту", – говорится в материале.

После завершения сделки в сентябре этого года Danfoss окончательно покинет российский и белорусский рынок.

Ранее стало известно, что производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает работу в России. Уточнялось, что шведская компания передаст свой бизнес в РФ руководству местного подразделения.

Отмечалось, что за первую половину июня магазины в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.

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Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.

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