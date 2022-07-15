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1 час назад

«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с заказами в IKEA

Газета.Ru

Мошенники начали предлагать россиянам оформить заказ в магазине IKEA, чтобы похитить деньги с банковской карты, предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Об этом заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к пресс-показу фонтана в Дербенте.

«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с заказами в IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники», — заявил Кузнецов.

По его словам, злоумышленники притворяются сотрудниками магазина и через социальные сети и мессенджеры предлагают помощь в оформлении заказа. Жертвы мошенников присылают им ссылки на необходимые товары с сайта IKEA, после чего получают в ответ ссылку на якобы на корзину магазина с примененной к стоимости заказа «скидкой сотрудника».

В действительности же злоумышленники отправляют «клиентам» ссылку на фишинговый сайт. Когда покупатель вводит на этом сайте данные карты и код подтверждения, деньги переводятся на карту мошенника.

12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок.

14 июля IKEA сообщила, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.

Компании,Станислав Кузнецов,Ikea,Сбербанк России,
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