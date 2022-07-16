В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться

«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — высказался замминистра.

«Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду»", — отметил замглавы Минпромторга .

Ранее «Известия» со ссылкой на знакомого с деталями ситуации брокера торговой недвижимости писали, что холдинг Inditex, включающий в себя бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius решил продлить договоры аренды с собственниками торговых центров на специальных условиях до конца 2022 года либо в некоторых случаях — до марта 2023 года. При этом отмечалось, что холдинг рассматривает несколько перспектив продолжения сотрудничества с местным рынком, но на данный момент не может определиться с выбором.