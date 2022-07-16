Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться на российский рынок

Lenta.ruиещё 1

Бренд Zara пока не заявлял о планах вернуться на российский рынок. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

В Минпромторге высказались о планах Zara вернуться
Фото: ТАССТАСС

«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — высказался замминистра.

Евтухов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний.

«Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду»", — отметил замглавы Минпромторга.

Ранее «Известия» со ссылкой на знакомого с деталями ситуации брокера торговой недвижимости писали, что холдинг Inditex, включающий в себя бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius решил продлить договоры аренды с собственниками торговых центров на специальных условиях до конца 2022 года либо в некоторых случаях — до марта 2023 года. При этом отмечалось, что холдинг рассматривает несколько перспектив продолжения сотрудничества с местным рынком, но на данный момент не может определиться с выбором.

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители