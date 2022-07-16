"15 июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция - прим. ТАСС) "Портовая" - критически важного объекта для газопровода "Северный поток" и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", - сказали в компании.