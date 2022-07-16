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1 час назад

"Газпром" просит Siemens предоставить документы для вывоза турбины для "Северного потока"

ТАСС

"Газпром" обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для "Северного потока", говорится в сообщении холдинга.

"15 июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция - прим. ТАСС) "Портовая" - критически важного объекта для газопровода "Северный поток" и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", - сказали в компании.

"Газпром" также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, "от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей", подчеркнули в российском холдинге.

Компании,Siemens,Газпром,ЕС,
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