"Газпром" обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для "Северного потока", говорится в сообщении холдинга.
"15 июля "Газпром" официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция - прим. ТАСС) "Портовая" - критически важного объекта для газопровода "Северный поток" и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей", - сказали в компании.
"Газпром" также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, "от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей", подчеркнули в российском холдинге.