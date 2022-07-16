В России средний платеж за ЖКУ вырос во втором квартале на 1,7%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Средний чек одного платежа за жилищно-коммунальные услуги в России немного увеличился во втором квартале 2022 года (+1,7%) и составил 3,788 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Средний чек одного платежа за ЖКУ здесь составил 3,788 тыс. рублей. Во втором квартале 2022 года средний чек за ЖКУ в мобильном банке "Русского стандарта" относительно первого квартала текущего года немного вырос - ранее он составлял 3,722 тыс. рублей. Статистику мог скорректировать общий тренд на рост потребления электроэнергии у россиян, которое отмечают эксперты в текущем году. Помимо этого, сказаться на динамике чеков могло и наступление жаркого сезона, во время которого спрос на потребление воды повышается", - говорится в материалах исследования.

По данным банка, во втором квартале 2022 года россияне стали чаще пользоваться мобильным банком для оплаты коммунальных услуг. Общее число таких платежей выросло на 5% относительно первого квартала 2022 года. В банке это объясняют растущим интересом к дистанционным банковским сервисам. Отмечается, что в мобильном банке растет число поставщиков коммунальных услуг, начисления от которых можно найти здесь по единому лицевому счету и оплачивать их через государственную информационную систему ЖКХ.

Лидерами среди городов РФ по количеству оплаченных квитанций за коммунальные услуги во втором квартале 2022 года стали: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Каменск-Уральский, Йошкар-Ола. При этом в Москве средний чек за ЖКУ в мобильном банке в апреле-июне 2022 года составил 3,83 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 4,1 тыс. рублей.

В некоторых городах наблюдалось снижение среднего чека за ЖКУ во втором квартале 2022 года. Лидерами по этому показателю стали: Тюмень, где средний чек одного платежа составил 3,695 тыс. рублей, Ярославль (4,426 тыс. рублей) и Сочи (2,277 тыс. рублей). В банке такое снижение объясняют тем, что в некоторых регионах каждая коммунальная услуга нередко оплачивается по отдельной квитанции от поставщика, а не в рамках единого платежного документа.