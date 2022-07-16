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1 час назад

Украина пригрозила крупным западным банкам из-за российской нефти

Илья Родин

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко направил письма крупным западным кредитным организациям. От имени правительства страны он потребовал от банков разорвать договора с компаниями, которые задействованы в поставках российской нефти. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Киев обвинил руководство JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup, Credit Agricol в «военных преступлениях», пригрозил банкам подачей исков в Международный уголовный суд, а также предупредил, что не допустит их к участию в «будущем восстановлении Украины».

Украина потребовала от кредитных организаций не только прекратить взаимодействие с фирмами, которые торгуют российским топливом, но и избавиться от акций нефтегазовых компаний России.

"Газпром" обратился с просьбой к Siemens

Киевские власти подчеркнули, что банки якобы затягивают военные действия на Украине.

Кроме того, правительство страны раскритиковало аналитиков JPMorgan, которые опубликовали прогноз о возможном повышении стоимости нефти до $380 за баррель. Эксперты отметили, что это возможно в случае дальнейших попыток искусственного регулирования цен на топливо. По мнению Киева, эта информация послужила для нагнетания паники на энергетическом рынке.

Компании,Олег Устенко,Siemens,Газпром,
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