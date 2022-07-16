Российская компания «Газпром» направила руководству корпорации Siemens письмо с официальной просьбой предоставить документы, которые позволят вывезти отремонтированную для «Северного потока» турбину. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 15 июля, в пятницу, «Газпром» затребовал у Siemens соответствующие документы по газотурбинному двигателю. Они необходимы для того, чтобы беспрепятственно вывезти в Россию турбину, необходимую для компрессорной станции «Портовая».

В холдинге отметили, что компания надеется на «безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей». Так как от них зависит деятельность «Северного потока» и, в конечном итоге, бесперебойное обеспечение газом потребителей в Европе.

Ранее в «Газпроме» предупредили, что не располагают какими-либо документами, которые дали бы возможность вывоза из Канады находящейся там турбины.