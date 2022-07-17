Российский миллиардер Роман Абрамович, оспаривающий персональные санкции в Европейском суде, потребовал от Евросоюза $1 млн. Бизнесмен просит перечислить деньги в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Абрамович владел «Челси» почти 20 лет, но из-за санкций был вынужден расстаться с командой
Газета ознакомилась с иском миллиардера, имеющего португальское гражданство. Абрамович утверждает, что санкции нарушают его основные права, которые защищает Евросоюз. В качестве возмещения ущерба экс-владелец «Челси» потребовал от Европейского совета перевести более $1 млн в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба.
Абрамович владел «Челси» почти 20 лет — в мае 2022 года он продал клуб группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли за £2,5 млрд ($3,1 млрд). Кроме того, новые владельцы обязаны вложить в развитие «Челси» ещё £1,75 млрд ($2,17 млрд). Все чистые доходы от сделки Абрамович обещал перевести в благотворительный фонд, созданный «в интересах всех жертв» российской военной спецоперации на Украине.
Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин посоветовал российским бизнесменам, которые лишились своих зарубежных активов, начать вкладывать деньги в экономику России. Депутат также удивился предпринимателям, которые покупают зарубежные футбольные, хоккейные и баскетбольные клубы.