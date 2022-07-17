Российский миллиардер Роман Абрамович, оспаривающий персональные санкции в Европейском суде, потребовал от Евросоюза $1 млн. Бизнесмен просит перечислить деньги в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Абрамович владел «Челси» почти 20 лет, но из-за санкций был вынужден расстаться с командой

Газета ознакомилась с иском миллиардера, имеющего португальское гражданство. Абрамович утверждает, что санкции нарушают его основные права, которые защищает Евросоюз. В качестве возмещения ущерба экс-владелец «Челси» потребовал от Европейского совета перевести более $1 млн в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба.

Абрамович владел «Челси» почти 20 лет — в мае 2022 года он продал клуб группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли за £2,5 млрд ($3,1 млрд). Кроме того, новые владельцы обязаны вложить в развитие «Челси» ещё £1,75 млрд ($2,17 млрд). Все чистые доходы от сделки Абрамович обещал перевести в благотворительный фонд, созданный «в интересах всех жертв» российской военной спецоперации на Украине.