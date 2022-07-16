Запад отказался предоставлять отсрочку по кредиту «Нафтогазу»

Западные кредиторы украинской энергетической компании «Нафтогаз» намерены отказаться от предоставления компании отсрочки по кредиту. Об этом сообщает Reuters.

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Консультанты специально нанятой лондонской юридической фирмой Dechert посчитали информацию о невозможности выплат из-за спецоперации недостоверной и рекомендовали отклонить просьбу компании.

«Совет — проголосовать против», — сказал агентству один из инвесторов.

Теперь с украинской энергетической компании потребуют полного погашения одной из облигаций фирмы, а также дополнительной выплаты «купонных» процентов по другой ценной бумаге.

Reuters отметила, что запрос «Нафтогаза» застал кредиторов врасплох, так как до выплат на сумму 335 миллионов долларов, осталось чуть больше недели.