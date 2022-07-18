Долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн

Совокупный долг европейских энергетических и коммунальных компаний превышает отметку в €1,7 трлн, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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Агентство приводит данные, которые свидетельствуют об изменении общего долга компаний в Европе в промежутке с четвертого квартала 2019 года и до третьего квартала 2022 года. Долг складывается из трех элементов - облигации, кредиты и затраты на трубопроводы. Показатели, отмечает Bloomberg, начали расти с распространением пандемии.

Если в четвертом квартале 2019 года совокупный долг европейских энергокомпаний составлял примерно €1,1 трлн, то во втором и третьем кварталах 2022 года в связи с введением санкций и ростом цен на энергоносители он уже был выше €1,7 трлн.

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