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1 час назад

Bloomberg: долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн

ТАССиещё 5

Совокупный долг европейских энергетических и коммунальных компаний превышает отметку в €1,7 трлн, поскольку предприятия должны брать кредиты для покрытия расходов, связанных с ростом цен на газ и нефть. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Долг энергокомпаний Европы превысил €1,7 трлн
Фото: ReutersReuters

Агентство приводит данные, которые свидетельствуют об изменении общего долга компаний в Европе в промежутке с четвертого квартала 2019 года и до третьего квартала 2022 года. Долг складывается из трех элементов - облигации, кредиты и затраты на трубопроводы. Показатели, отмечает Bloomberg, начали расти с распространением пандемии.

Если в четвертом квартале 2019 года совокупный долг европейских энергокомпаний составлял примерно €1,1 трлн, то во втором и третьем кварталах 2022 года в связи с введением санкций и ростом цен на энергоносители он уже был выше €1,7 трлн.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что санкции против Москвы усугубляют ситуацию на мировых рынках энергоносителей и продовольствия, затрудняют экспорт как непосредственно продовольствия, так и удобрений.

Компании,Владимир Путин,
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