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31 минуту назад

FT: крупнейшие финтехкомпании потеряли почти $460 млрд за полгода из-за отсутствия прибыли

Газета.Ruиещё 1

Совокупные потери крупнейших компаний в области финансовых технологий, в том числе PayPal и Block, в первом полугодии 2022 года могут достигать 460 млрд из-за отсутствия прибыли. Об этом пишет газета Financial Times.

Крупнейшие финтехкомпании потеряли почти $460 млрд
Фото: ReutersReuters

«Согласно самым пессимистическим оценкам, потери самых успешных компаний в области финансовых технологий могут достигать почти $460 млрд из-за роста процентных ставок, отсутствия прибыли и ненадежных бизнес-моделей», — отметили в публикации.

В газете указали, что в 2022 году рыночная капитализация этих компаний упала на $156 млрд. Кроме того, стоимость акций компаний в этой области обвалилась на 50% и более.

По словам аналитика одного из ведущих японских банков Mizuho Дэна Долева, во втором полугодии все же будет более благоприятная ситуация для развития компаний в области финансовых технологий, так как инвесторы будут поддерживать этот сектор.

14 июля частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров заявил, что технологическая сфера занимает первое место с точки зрения вероятности падения акций. Также падение ценных бумаг отмечается в сфере энергосектора. Сейчас сырье продается по высокой стоимости, но во время рецессии спрос вместе с ценами может упасть.

Компании,Федор Сидоров,PayPal,
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