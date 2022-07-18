Американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи бизнеса в Великобритании в связи с высокой конкуренцией и сменой потребительских предпочтений на фоне пандемии. Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно ее данным, Starbucks обратилась к консалтинговой компании Houlihan Lokey с просьбой оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети. Она насчитывает более 1 тысячи кофеен и около 4 тысяч сотрудников.

Приблизительно 300 заведений управляются материнской компанией, остальные контролируются через франшизу.

Главными соперниками Starbucks являются Pret A Manger, Tim Hortons и Costa – именно из-за конкуренции сеть может покинуть рынок Великобритании. В общей сложности в стране работают более 25 тысяч кофеен.

Об уходе с российского рынка Starbucks объявила 23 мая. Сеть функционировала в РФ 15 лет. Решение было связано с ситуацией на Украине. В России работали более 100 кафе сети.