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1 час назад

СМИ: Starbucks допускает уход из Великобритании

Лера Букина

Американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи бизнеса в Великобритании в связи с высокой конкуренцией и сменой потребительских предпочтений на фоне пандемии. Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Согласно ее данным, Starbucks обратилась к консалтинговой компании Houlihan Lokey с просьбой оказать содействие в рассмотрении потенциальных вариантов покупки ее британской сети. Она насчитывает более 1 тысячи кофеен и около 4 тысяч сотрудников.

Приблизительно 300 заведений управляются материнской компанией, остальные контролируются через франшизу.

Главными соперниками Starbucks являются Pret A Manger, Tim Hortons и Costa – именно из-за конкуренции сеть может покинуть рынок Великобритании. В общей сложности в стране работают более 25 тысяч кофеен.

IKEA окончательно уходит из России

Об уходе с российского рынка Starbucks объявила 23 мая. Сеть функционировала в РФ 15 лет. Решение было связано с ситуацией на Украине. В России работали более 100 кафе сети.

15 июля сообщалось, что новыми владельцами кофеен в РФ станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика».

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