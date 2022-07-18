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33 минуты назад

Газпром зафиксировал исторический рекорд поставок газа в Китай

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Газпром в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» зафиксировал исторический рекорд поставок газа в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – отмечается в сообщении Газпрома в Telegram-канале.

Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

Компании,Газпром,
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