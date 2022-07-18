H&M с 1 августа возобновит работу магазинов для того, чтобы провести распродажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — заявили агентству.

Сегодня стало известно о том, что компания приняла решение полностью прекратить деятельность в России и продать все активы.

Магазины сети остановили работу в стране в марте. Компания решила временно закрыть продажи в физических и онлайн-магазинах из-за спецоперации России на Украине.

В конце июня сообщалось, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине обошлось H&M Group во II квартале 2022 года в 1,2 млрд рублей.

Шведскую компанию H&M основали в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и др. В России функционировали более 150 точек продаж магазина.