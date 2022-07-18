В Москве суд наложил на Google новый штраф почти в 22 миллиарда

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21,77 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Роскомнадзор направил Google LLC 17 уведомлений с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ».
Информацию так и не удалили, 22 июня был составлен протокол.
Это уже второй для американской компании оборотный штраф в РФ.
В конце 2021 года московский суд назначил Google LLC оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.
17 июня российское юрлицо Google подало заявление о своем банкротстве. В компании заявили, что арест банковского счета юрлица в РФ «сделал невозможным функционирование российского офиса».