В Москве суд наложил на Google новый штраф почти в 22 миллиарда

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21,77 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, Роскомнадзор направил Google LLC 17 уведомлений с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ».

Информацию так и не удалили, 22 июня был составлен протокол.

Это уже второй для американской компании оборотный штраф в РФ.

В конце 2021 года московский суд назначил Google LLC оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. В мае приставы завели дело о принудительном взыскании штрафа.