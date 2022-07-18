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57 минут назад

Акции Ozon подорожали после речи Путина

Елена Прошина

Акции компании Ozon подорожали после слов президента России Владимира Путина о формировании механизмов, которые должны позволить российским компаниям привлекать средства не на западном, а на российском рынке. Об этом сообщает интернет-издание Lenta.ru.

Акции Ozon подорожали после речи Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже 18 июня акции компании выросли почти на 12 процентов. На максимуме бумаги стоили 1194 рубля, но сейчас цена установилась на отметке в 1176 рублей.

Напомним, что ранее Путин провёл заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Во время заседания президент признал, что российская экономика не может обеспечить функционирование компаний, не имеющих активов, но с большими перспективами развития, таких как Ozon и «Яндекс». Поэтому российские компании, ранее получавшие средства на развитие от западных инвесторов, должны найти способы получать деньги внутри страны. Какие именно способы имеются в виду, Путин не уточнил.

Компании,Владимир Путин,Московская биржа,Яндекс,
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