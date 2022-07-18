Ozon начал продажу одежды и аксессуаров Mango

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров испанского бренда Mango, который приостановил работу на рынке России.
Соответствующий раздел появился на официальном сайте указанного ретейлера.
В основном ассортимент представлен женской одеждой, обувью, духами и аксессуарами марки, но также есть вещи для мужчин и детей. В Ozon ТАСС сообщили, что представленная для реализации продукция является оригинальной и все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством РФ.
В агентстве также добавили, что ранее товары Mango появились на Wildberries.
Напомним, что компания приняла решение прекратить прямые продажи России в связи с «международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине» в июне 2022 года. Известно, что Mango уже договорилась с несколькими партнерами в России о передаче 55 своих магазинов. Они станут франшизами. Прямых онлайн-продаж компания не планирует.