Ozon начал продажу одежды и аксессуаров Mango

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров испанского бренда Mango, который приостановил работу на рынке России.

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Соответствующий раздел появился на официальном сайте указанного ретейлера.

В основном ассортимент представлен женской одеждой, обувью, духами и аксессуарами марки, но также есть вещи для мужчин и детей. В Ozon ТАСС сообщили, что представленная для реализации продукция является оригинальной и все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством РФ.

В агентстве также добавили, что ранее товары Mango появились на Wildberries.