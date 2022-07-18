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54 минуты назад

Ozon начал продажу одежды и аксессуаров Mango

Елена Прошина

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажу товаров испанского бренда Mango, который приостановил работу на рынке России.

Ozon начал продажу одежды и аксессуаров Mango
Фото: РамблерРамблер

Соответствующий раздел появился на официальном сайте указанного ретейлера.

В основном ассортимент представлен женской одеждой, обувью, духами и аксессуарами марки, но также есть вещи для мужчин и детей. В Ozon ТАСС сообщили, что представленная для реализации продукция является оригинальной и все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством РФ.

В агентстве также добавили, что ранее товары Mango появились на Wildberries.

Напомним, что компания приняла решение прекратить прямые продажи России в связи с «международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине» в июне 2022 года. Известно, что Mango уже договорилась с несколькими партнерами в России о передаче 55 своих магазинов. Они станут франшизами. Прямых онлайн-продаж компания не планирует.

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