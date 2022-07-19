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1 час назад

Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках

ТАССиещё 1

Ювелирный бренд Sokolov начал производство золота в слитках. Первая партия составит тысячу единиц весом от 5 до 250 гр. Об этом говорится в сообщении компании.

Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках
Фото: ТАССТАСС

"Крупнейший в России производитель изделий из золота - ювелирный бренд Sokolov - начал производство инвестиционного золота в слитках. Компания заключила ряд соглашений с российскими банками и получила необходимые согласования в министерстве финансов РФ", - говорится в сообщении.

Первая партия включает в себя тысячу слитков весом от 5 до 250 гр. Слитки 999 пробы содержат не более 0,007% примесей, добавляют в компании.

По оценкам экспертов, в России потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год. Во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора, отмечается в материале. Это, в частности, Германия, США, Индия.

Компании,Минфин России,
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