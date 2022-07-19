Операторы связи призвали пересмотреть штрафы за «серые» SIM-карты

Крупнейшие российские операторы связи обратились к председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову с просьбой пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие штрафы за нарушение «закона о серых симках». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В настоящее время этот законопроект готовят представить на втором чтении в Госдуме. Инициатива затрагивает закон «О связи».

Согласно поправкам, операторов связи обяжут регистрировать конечных пользователей сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. При этом компаниям разрешат продавать сим-карты через интернет, при условии, что пользователь будет верифицирован через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС).

Так, операторам могут грозить штрафы в размере 200–300 тыс. руб. при нарушении правил продажи сим-карт через интернет. Если оператор не отключил от услуг связи корпоративных клиентов, которые не внесли информацию о себе в ЕСИА или внесли туда ложную информацию о себе, штраф составит 300–500 тыс. руб.

Операторы в письме к Крашенинникову отмечают, что эти штрафы в десять раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения, и просят уменьшить их размер, чтобы не повышать административную нагрузку на бизнес в период экономического кризиса.

В Tele2 заявили, что увеличенная административная нагрузка в период санкций препятствует развитию рынка мобильной связи. С этим согласны и в «МегаФоне».