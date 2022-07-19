Helly Hansen ищет себе место на российском рынке

Российское подразделение компании Helly Hansen попытается договориться с владельцем бренда, канадской CTC, о возобновлении поставок. С этой целью компания провела ребрендинг, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к сети.

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Напомним, что магазины данного бренда приступили к смене вывески с конца июня — теперь они изображены кириллицей («Хансен»). По словам собеседника издания, франчайзинговым партнерам Helly Hansen также после 24 февраля необходимо разрывать договоры коммерческой концессии и переводить торговые точки под другие бренды.

Другой источник «Коммерсанта» из числа ритейлеров, работающих с этой маркой, указал на недавнее восстановление поставок из имеющихся запасов. Однако он не осведомлен о том, намерен ли головной офис пополнять склады российского подразделения.

Приостановить работу онлайн-магазина в РФ Helly Hansen решила через несколько недель после начала военной операции России на Украине. Россияне сейчас не могут пользоваться сайтам компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в июле ООО «Хелли Хансен» зарегистрировало несколько доменов, в частности, danjohn.ru, tudors.ru и rcretail.ru.