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1 час назад

Иранская нефтяная компания NIOC и "Газпром" подписали меморандум о сотрудничестве

Газета.Ru

Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и российский «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на исполнительного директора NIOC Мохсена Ходжастемехра.

Иранская NIOC и «Газпром» подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, иранская компания и «Газпром» будут вместе вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона вложит в этот проект $10 млрд.

Ходжастемехр заявил, что это соглашение приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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