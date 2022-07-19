Иранская NIOC и «Газпром» подписали меморандум о сотрудничестве

Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и российский «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на исполнительного директора NIOC Мохсена Ходжастемехра.

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По его словам, иранская компания и «Газпром» будут вместе вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. Российская сторона вложит в этот проект $10 млрд.

Ходжастемехр заявил, что это соглашение приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана.